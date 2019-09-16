شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن موعد صرف بدل التكنولوجيا عن شهر سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن المبالغ المقررة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر سبتمبر جارٍ تحويلها من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسات الصحفية.

وتابع: «كما تم تحويل مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحساب النقابة، بما يتيح بدء الصرف لكل الزملاء أعضاء النقابة المستحقين للبدل ابتداء من يوم الأربعاء 18 سبتمبر».