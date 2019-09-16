شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة فساد جديدة يكشفها برنامج "لمبة" ردا على المقاول الهارب محمد على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الصحفى لؤى الخطيب، فى الحلقة الـ 32 من برنامج "لمبة" المذاع عبر "يو تيوب"، من المقاول الهارب محمد على، فى حلقة جدية بعنوان بالدليل القاطع.. واقعة فساد جديدة يكشفها برنامج لمبة. Advertisements وكشفت الحلقة الجديدة تناقض المقاول الهارب فى تصريحاته التى يدلى بها فى مقاطع الفيديو التى يقوم ببثها، مشيرا إلى أنه فى الفيديو الأول الذى قام ببثه أكد حول عدم حصوله على مستحقاته من الجيش، قبل أن يعود فى فيديو آخر قام بنشره 11 سبتمبر ليؤكد أنه حصل على مستحقاته، وانه اختلق هذه المشكلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واقعة فساد جديدة يكشفها برنامج "لمبة" ردا على المقاول الهارب محمد على لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.