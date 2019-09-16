شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم إخفاء الأب مرض ابنته عن خطيبها ليتم الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر اليوم الإثنين، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، على سؤال أحد المتابعين، جاء نصه:"ما حكم من أخفى مرض ابنته عن خطيبها حتى يتم الزواج مع العلم أن الزوج اكتشف هذا المرض المزمن بعد عام من الزواج ؟".

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وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"هذا الإخفاء يخالف الأخلاق الحسنة فمن الأخلاق الحسنة المصارحة".

وتابع شلبى:"الزواج صحيح، ولكن هناك أمور يجب أن نخبر بها أو يكون للزوج الخيار بعد الزواج يكمل أو ينفصل، فمثلا لو هناك أمراض معدية أو أمراض تمنع العلاقة الزوجية يجب أن نخبر بها قبل الزواج".



واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا:"غير ذلك فالأخلاق تدعونا لأن نخبره ولكن الزواج صحيح".