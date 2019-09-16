شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة لمؤتمر بناء الدول: البعض يستخدم المساواة بين الرجال والنساء لضرب الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة فوزية العشماوى، الكاتبة والباحثة خلال المشاركة بمؤتمر الأوقاف لبناء الدول، أن المساواة بين البشر جميعا فى الدنيا شبه مستحيلة لأن الله سبحانه وتعالى فى كثير من الآيات القرآنية ذكر التفضيل فى الدنيا والتفضيل معناه عدم المساواة بين أمرين.

وأضافت العشماوى، أن البعض يستخدم قضية المساواة بين الرجل والمراة لزعزعة الدول حيث عدم المساواة ليس فقط بين الرجال والنساء، ولكنها أيضا بين الناس بعضهم البعض فى الرزق والغنى والقوة والجمال والصحة والذكاء والقدرات.

وأوضحت أن العقلاء من الرجال والنساء في معظم دول العالم يؤيدون المطالبة بالمساواة بين النساء والرجال فى الأجر الموحد لنفس العمل، وكذلك المساواة فى تقلد المناصب العليا فى الحكومات والمشاركة الفعالة فى البرلمان وفى القضاء وفى المجالس البلدية وفى أتخاذ القرار وبلغة المحافل الدولية " تمكين المرأة " .

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ولفتت إلى أن هناك حركة تسمى "فيمنست" التى انطلقت من فرنسا، والمشتقة من كلمة " فام" باللغة الفرنسية أى النساء، بالمساواة التامة بين النساء والرجال فى جميع المجالات .

وقالت إن الحركة انتشرت هذه الدعوة بعد ذلك في جميع دول العالم وتكونت جمعيات وهيئات تتجمع فيها بعض النساء للمطالبة بالمساواة فى الحقوق مع الرجال خاصة بعد أن خرجت المرأة للعمل وشغلت نفس الوظائف والمهام والمناصب مثل الرجال، ووجدت هذه الحركة صداها فى مصر وفى كثير من دول العالم العربى والإسلامى.



