شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع تحليل عينات شحنات الخضر المصدرة من60 الى لـ 1050 يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف المرصفى، مدير المعمل المركزى للرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية ، أنه بعد إضافة وتركيب أحدث أجهزة وتحليل للمعمل وآخرها الاسبوع الماضى، زادت شحنات تحليل الخضر والفاكهة من 60 عينة إلى مايقرب من 1050 عينة يوميا، فى إطار جهود الوزارة لزيادة قدرة المعمل لضمان سلامة الغذاء الحيوانى والنباتى سواء للتصدير أو للسوق المحلى والأمر الذى يسهم فى زيادة صادرات مصر الزراعية للخارج مما يدعم الاقتصاد الوطنى.

وقال المرصفى، لـ ”الخليج 365”، أن دخول هذه الأجهزة للخدمة سوف يرفع من القدرة الاستيعابية لتحليل العينات الممثلة للشحنات التصديرية من عدة محاصيل الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية المصرية ، وتقليل زمن تحليل هذه العينات، مما يعتبر ذلك إضافة غير مسبوقة لدعم الصادرات الزراعية المصرية وتقصى متبقيات المبيدات بالأسواق المحلية المصرية.

ونوه المرصفى ، الى أن جميع الشحنات التى يتم تحليلها تتمثل فى منتجات الخضر والفاكهة ، موضحا أن زيادة توريد أجهزة التحليل التى تم توريدها خلال العام الجارى ، لزيادة قدراته الاستيعابية، ولتقليل الوقت اللازم لتحليل عينات الشحنات المصدرة من الخضر والفاكهة، ولزيادة نفاذ الصادرات الزراعية إلى دول العالم ،والتيسير على المصدرين والمستوردين، وضمان عدم تأخر الشحنات والرسائل المصدرة إلى الخارج، ووصولها فى مواعيدها المقررة.