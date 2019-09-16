عميد ألسن عين شمس تستقبل سفيرة البرتغال لافتتاح قسم اللغة البرتغالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة سلوى رشاد ، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس ، مادلينا فيشر، سفيرة دولة البرتغال و الوفد المرافق لها ، بحضور الدكتورة علا عادل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد العال ، أستاذ اللغة الصينية ، أسامة حامد مدير عام الكلية، للوقوف استعدادات الكلية لبدء قسم اللغة البرتغالية والذى دشنته الكلية لأول مرة وتبدأ الدراسة فيه بداية العام الدراسى الجديد.
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة سلوى رشاد ، عميدة الكلية، تاريخ إنشاء الكلية و أقسامها و مختلف البرامج التعليمية التى توفرها الكلية ، كما بحث الجانبان سبل التعاون بين الجانبين المصري ممثل في كلية الألسن و البرتغالي ممثلا في السفارة البرتغالية في القاهرة .
كما ناقش الاجتماع إمكانية زيادة الاساتذة البرتغاليين بالقسم خلال المرحلة المقبلة ، بالاضافة الي امكانية تخصيص مكان لعرض المطبوعات البرتغالية بالكلية بهدف طرح الثقافة البرتغالية لطلاب القسم تحت اشراف السفارة البرتغالية بالقاهرة .
و أجرى الوفد جولة تفقدية لقاعات الدراسة المخصصة لقسم اللغة البرتغالية ، كما تابع الوفد جولتة لمتابعة مراسم الأستقبال الوفد البرتغالي يوم الافتتاح و قاعة المؤتمرات التي ستشهد الاحتفالية.
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