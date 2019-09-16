حريق في محول كهرباء وورشتين بكرداسة.. وقطع التيار عن "ترعة العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق في كابل كهرباء بمركز كرداسة، مساء الاثنين، وامتد إلى محول مجاور لورشتين دون خسائر في الأرواح.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمنطعة "ترعة العياط".

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تبين نشوب الحريق بكابل كهرباء امتد إلى محول مجاور لورشتين، وحال سرعة تدخل الأهالي دون تفاقم الأمور، ونجحوا في إخماد الحريق قبل وصول سيارات الإطفاء التي تجري عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق.

وأبلغ الأهالي الخط الساخن لشركة الكهرباء، ووصل فريق فني بعد انقطاع التيار الكهربائي، والوقوف على ملابسات الحريق كاملة.

تحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائية للمعاينة.