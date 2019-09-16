بالفيديو.. مباحث الآثار تضبط 277 قطعة أثرية بحوزة مزارع بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
واصلت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار جهودها في ملاحقة وضبط متاجرى وحائزى القطع الأثرية والقائمين على عملية الحفر خلسة للتنقيب على الآثار.
أكدت معلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا قيام (مزارع ، مقيم بأبوقرقاص بمحافظة المنيا) بحيازة بعض القطع التى يشتبه فى أثريتها بقصد الاتجار.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهدافه بمسكنه وضبطه، وبحوزته 277 قطعة يشبه فى أثريتها، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.
بعرض المضبوطات على لجنة من مفتشى آثار المنيا أفادت بأثريتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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