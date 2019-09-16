المعاينة: ماس كهربائي تسبب في تفحم محتويات شقة ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة المبدئية عن ملابسات حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة صفط البن ببولاق الدكرور، اليوم الاثنين.

وتبين حدوث ماس كهربائي بالثلاجة، نتج عنه اندلاع الحريق بمحتويات الشقة، وامتداده إلى سقف من الخشب، الامر الذي ازدادت معه مهمة رجال الحماية المدنية صعوبة.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في عقار يشارع محمد عرفة بمنطقة صفط اللبن.

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دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ6 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد والرائد سعيد عمارة.

ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي الوحدات السكنية، ونتج عنه احتراق محتويات الشقة وسقف من الخشب.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.