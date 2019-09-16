محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي: قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة - أعلى سلطة بالمجلس - برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة تكليف المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينا عاما لمجلس الدولة. وقرر المجلس الخاص قبول اعتذار المستشار فؤاد عبد الفتاح من منصب الأمين العام . Advertisements وأدى المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة الجديد، اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية. صرح بذلك السفير بسام راضي. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 464 لسنة 2019 يوم الخميس الماضي، بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسا لمجلس الدولة، خلفا للمستشار أحمد أبو العزم المنتهية ولايته لبلوغه سن التقاعد في ١٤ سبتمبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المستشار "طه كرسوع" أمينا عاما لمجلس الدولة بعد قبول اعتذار "عبد الفتاح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.