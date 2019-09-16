غدًا.. توقيع بروتوكول تعاون بين "المعاصر والتجريبي" والهيئة العربية للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تعقد إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، غدًا الثلاثاء، لقاءً مع الكاتب إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك.

وقال الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان - في تصريح الاثنين - إن البروتوكول يهدف إلى تدشين مشروع خزانة الذاكرة الذي تتبناه الهيئة والتي توثق من خلاله المهرجانات المهمة وتاريخ النشاط المسرحي بالوطن العربي.

وأضاف مهران أن البروتوكول هو مكمل لاتفاقية التعاون بين الهيئة والمهرجان الموقعة منذ ثلاث سنوات، والتي أسفرت عن عدة ورش تدريبية في عدة مجالات مسرحية تمت خلال الدورة الحالية و الماضية من عمر المهرجان.

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