السيسي يمنح وسام الجمهورية للنائب العام ورئيس مجلس الدولة السابقين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكلٍ من المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق.

وأعرب السيسي، عن خالص التقدير لجهودهما الكبيرة وتفانيهما في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، ليكونا مثالاً في إعلاء المصلحة الوطنية، حسب أفاد المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي عبر صفحته بموقع "فيسبوك".

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