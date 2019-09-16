بالصور- النائب العام ورئيس مجلس الدولة يؤديان حلف اليمين أمام السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي نائبا عاما.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لمجلس الدولة والنائب العام الجديد، حيث تمنى الرئيس لهما التوفيق في أداء مسئولياتهما.
وأكد السيسي، الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم وفقاً للدستور والقانون.
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