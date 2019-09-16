الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
خصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة، للحديث عن "مظاهر الكبر والاستعلاء والصد عن دين الله".
وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم، على جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.
وأكدت الوزارة أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مشددة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
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