محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن "العامل الأساسي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي يرجع إلى وعي الشعب المصري العظيم".
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، الاثنين، لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وأشار الرئيس إلى أن جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية تمت جنبا إلى جنب مع جهود محاربة الاٍرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بنجاح مصر في تخطي تحديات الإصلاح الاقتصادي بإرادة سياسية صلبة، مدعومة بظهير شعبي عريض.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: وعي المصريين العامل الأساسي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.