السيسي: وعي المصريين العامل الأساسي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن "العامل الأساسي في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي يرجع إلى وعي الشعب المصري العظيم".

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، الاثنين، لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وأشار الرئيس إلى أن جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية تمت جنبا إلى جنب مع جهود محاربة الاٍرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بنجاح مصر في تخطي تحديات الإصلاح الاقتصادي بإرادة سياسية صلبة، مدعومة بظهير شعبي عريض.