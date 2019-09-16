أخبار مصر | برلماني: الشعب أصبح على وعي كامل بجميع المؤامرات التي تواجه مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الشعب أصبح على وعي كامل بجميع المؤامرات التي تواجه مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد الكومي، عضو مجلس النواب، أن جموع الشعب المصري أصبحوا على وعي وإدراك كاملين بجميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا، ويقف صفا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "الكومي"، في بيان له، أن محاولات نشر الشائعات لزعزعة ثقه المواطنين في القيادة السياسية ورجال القوات المسلحة مصيرها الفشل الذريع، وأن الجماعة الإرهابية دأبوا علي إطلاق الشائعات والأكاذيب خلال الفترة الماضية، بل وزادت بالتزامن مع تحقيق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى في جميع أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الرئيس السيسي والشعب، لا ينال منها أصحاب الأجندات أو مروجي الشائعات، ولذا حرص الرئيس الرد على كل ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا من أكاذيب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن محاولات تغييب الوعي للمواطنين من خلال وسائل التواصل أحد طرق التشكيك وهدم الإرادة لدى الشعب ما يستوجب الحيطة والحذّر وعدم الانسياق وراء أكاذيب تهدف هدم الوطن.

من جانبه، قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الشائعات التي تطلقها المنصات الإعلامية والإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية هدفها إسقاط مصر وخلق الفتن بين المواطنين وأبناء القوات المسلحة، لافتًا إلى أن جميع المؤامرات التي وقعت في مصر منذ ثورة ٢٥ يناير كانت تستهدف في المقام الأول وزارتي الدفاع والداخلية، لأنهما القوى الحقيقية داخل مصر.

وأكد "وطني"، في بيان له، اليوم الإثنين، أن المصريين جميعًا يثقون كامل الثقة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى ووطنيته وإخلاصه لمصر وشعبها، موضحا أنهم لم يلتفتوا للابواق الكاذبة التابعة للجماعات الإرهابية التي تريد زعزعة ثقة المواطنين في رجال القوات المسلحة المصرية.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن القوات المسلحة المصرية صمام الأمان للمنطقة بالكامل وليس لمصر وحدها، ولهذا تريد الجماعات الإرهابية بمنصاتها الالكترونيه وإعلامها الكاذب تشويه الصورة للمصريين فى رئيسهم وجيشهم، قائلا: "الرئيس السيسي ماضي علي العهد الذى قطعه على نفسه من أجل بناء مصر الحديثه ودحر واقتلاع الإرهاب من جذوره".

وفي نفس السياق، قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى أمام المؤتمر الوطنى الثامن للشباب كان واضحًا وحاسمًا تجاه جميع القضايا والملفات التى جاءت فى حديثه للمصريين.

وأعرب صدقي، عن ثقته فى أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التعاون والتفاف الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية حول القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب الأسود والأكاذيب والإشاعات والسموم التى تبثها منصات السوشيال ميديا والآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.

وتابع: "لقد استوقفتنى الكلمات التى قال فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي إن السياحة المصرية وصلت لأدنى مستوياتها بسبب أحداث ‪2011 ‬ وأن السياحة اتضربت وفقدنا ما يقرب من 70 أو 80 مليار دولار بسبب هذه الأحداث"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وضع النقاط فوق الحروف بشان هذا الملف.

ووجه النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، تحية للرئيس السيسى قائلا:"أنه صاحب الفضل الأول فى استعادة مصر لعافيتها على خريطة السياحة العالمية خاصة أن الرئيس السيسى فى جميع جولاته وزياراته الخارجية لمختلف دول العالم كان يروج بنفسه للسياحة المصرية"، مُشيرًا إلى أن قوى الشر والإرهاب والظلام فى ترويجهم للإشاعات والأكاذيب والسموم ضد الدولة المصرية هدفهم أيضا الاستمرار فى استهداف السياحة المصرية، مُشيدًا بدور صقور وبواسل القوات المسلحة المصرية والشرطة الوطنية فى إحباط محاولات الإرهابيين لضرب أمن واستقرار الدولة المصرية. ‪