أخبار مصر | برلماني: الرئيس السيسي مضى على عهد بناء مصر الحديثة ودحر الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الرئيس السيسي مضى على عهد بناء مصر الحديثة ودحر الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الشائعات التي تطلقها المنصات الإعلامية والإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية هدفها إسقاط مصر وخلق الفتن بين المواطنين وأبناء القوات المسلحة، لافتًا إلى أن جميع المؤامرات التي وقعت في مصر منذ ثورة ٢٥ يناير كانت تستهدف في المقام الأول وزارتي الدفاع والداخلية، لأنهما القوى الحقيقية داخل مصر.

وأكد "وطني"، في بيان له، اليوم الإثنين، أن المصريين جميعًا يثقون كامل الثقة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى ووطنيته وإخلاصه لمصر وشعبها، موضحا أنهم لم يلتفتوا للابواق الكاذبة التابعة للجماعات الإرهابية التي تريد زعزعة ثقة المواطنين في رجال القوات المسلحة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن القوات المسلحة المصرية صمام الأمان للمنطقة بالكامل وليس لمصر وحدها، ولهذا تريد الجماعات الإرهابية بمنصاتها الالكترونيه وإعلامها الكاذب تشويه الصورة للمصريين فى رئيسهم وجيشهم، قائلا: "الرئيس السيسي ماضي علي العهد الذى قطعه على نفسه من أجل بناء مصر الحديثه ودحر واقتلاع الإرهاب من جذوره".

وقال النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، إن مؤتمرات الشباب تمثل محورًا مهمًا للدولة المصرية، خاصة أن القضايا والموضوعات التى يتم طرحها تهم الجميع وليس الشباب فقط، وكيف يكون للشباب دور فى التصدى للشائعات وزيادة الوعى فى المجتمع.

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وأضاف طوبيا، أن الشباب هم المحور الأساسي للدولة المصرية، خاصة أن الانتظام فى تنظيم هذه المؤامرات يساهم فى رفع وعى الشباب المصرى، وتشجيعه على الانخراط فى العمل السياسى ورفع الوعى السياسى لديه، وتزايد أهمية هذه اللقاءات ينبع من وضعها مخرجات النقاش موضع التنفيذ وهو ما يحدث دائما مع التوصيات التى يعلنها الرئيس.

وأشاد النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب، بأهمية جلسة "اسأل الرئيس" التى تعقد فى كافة المؤتمرات التى عقدت خلال الفترة السابقة، والتى يتم الاستماع فيها لكافة الأسئلة التى تدور فى أذهان الشباب، ويجيب عليها الرئيس بشفافية ومصداقية، وهذا يعنى قطع الطريق على المشككين فى حجم الإنجازات التى نشهدها على الأرض المصرية خلال السنوات القليلة الماضية.

الرئيس السيسي، شارك في 3 جلسات خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب، الذي عقد بمركز المنارة، بمصر الجديدة.

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، والثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، والأخيرة هي الجلسة الأبرز بعنوان "اسأل الرئيس" والتي يحرص الرئيس على المشاركة فيها بجميع مؤتمرات الشباب السابقة للرد على تساؤلات المصريين.