أخبار مصر | لحظة أداء النائب العام الجديد ورئيس مجلس الدولة اليمين أمام السيسي (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحظة أداء النائب العام الجديد ورئيس مجلس الدولة اليمين أمام السيسي (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بيانُا قال فيه، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد اليوم أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي نائباً عاماً.

وبحسب البيان، صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لمجلس الدولة والنائب العام الجديد، حيث تمنى الرئيس لهما التوفيق في أداء مسئولياتهما، مؤكداً الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم وفقاً للدستور والقانون.

كما قام الرئيس بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكلٍ من المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق، حيث أعرب السيد الرئيس عن خالص التقدير لجهودهما الكبيرة وتفانيهما في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، ليكونا مثالاً في إعلاء المصلحة الوطنية.

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وأوضح مقطع الفيديو الذي نشرته مؤسسة رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الدولة الجديد، والنائب العام الجديد.

ومن ناحيته أوضح السفير بسام راضي، متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تمنى التوفيق للمستشارين حمادة الصاوي، ومحمد حسام الدين في عملهما الفترة المقبلة خلال اجتماعه معهم عقب حلف اليمن.

ومن المقرر أن يبدأ المستشار حمادة الصاوي مهام عمله صباح الخميس المقبل، حيث ستنتهي فترة عمل المستشار نبيل صادق يوم الأربعاء المقبل بعد أن قضى 4 سنوات، حيث أن مدة النائب العام لا يتم تجديدها وفقا للقانون.

وقد شغل النائب العام الجديد المستشار حمادة الصاوي، عدة مناصب من أبرزها النائب العام لنيابة استئناف القاهرة.