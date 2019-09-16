أخبار مصر | زيدان عبد الغفار: مصر من الدول التي يشاد بها في العمل الاجتماعي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان عبد الغفار: مصر من الدول التي يشاد بها في العمل الاجتماعي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زيدان عبد الغفار زيدان مدير مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، إن مصر بقيادتها السياسية تولي عناية كبيرة بالأشخاص ذوي الإعاقة حيث تعتبر مصر من الدول التي يشاد بها في العمل الاجتماعي لما لها من خبرات رائدة في هذا الشأن.

وأكد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، خلال مؤتمر "من أجل تعليم جيد للأشخاص الصم وضعاف السمع" على ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030، أن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم قدرات وإمكانيات كبيرة وإذا ماتوافرت الفرص المتكافئة والإمكانيات الملائمة لهم سيتمكنون من المشاركة الفعالة جنبا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، بالإضافة إلى الإيمان الكامل بأن قضية الإعاقة قضية مجتمعية يلزم مواجهتها بتكامل مع جميع الحكومات والمجتمع المدني وجميع الأشخاص.

وأشار "زيدان" إلى تولي القانون مواد تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مجالات الحياة، واستعرض "زيدان" بعض الأهداف من أجندة التنمية المستدامة 2030 حيث إقرار المجلس الأعلى للجامعات بقبوله للطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، وهو مايتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمستهدفة وبما يتعلق بالمساواة وضمان مستوى معيشي لائق من خلال إنهاء الفقر بكل أشكاله حيث تخصص معاش كرامة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن برنامج الحماية المجتمعية التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي.

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وأضاف زيدان عبد الغفار أن الدستور كفل حماية جميع السيدات والفتيات ذوي الإعاقة وأعطى لهم حق تولي المناصب القيادية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين الأشخاص في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة والحصول على فرص عمل لهم وتهيئة المباني الحكومية وجعل مراكز الشباب مراكز مجتمعية مؤهلة.

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء لها خدمات كبيرة لذوي الإعاقة فيوجد بها 3 مراكز لتأهيل ذوي الاحتياجات لخدمة المواطنين، يوجد مركز متخصص لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة لتعليم الكمبيوتر والدورات التدريبيه والترفيه.

وحصر زيدان أعداد المعاقين في المحافظة وهم 337 شخص يتوزعون على مدن المحافظة رأس سدر بها 27، كاترين 25، طور سيناء 112، شرم الشيخ 17، دهب 59، نويبع 57.