أخبار مصر | في عهد السيسي.. 10 إنجازات بقطاع الصحة خلال فترة الرئاسة الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عهد السيسي.. 10 إنجازات بقطاع الصحة خلال فترة الرئاسة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بملفات عدة وعمل على تطويرها منذ توليه رئاسة الجمهورية، ومن ضمن الملفات التى لاقت جانب كبير من الاهتمام هو قطاع الصحة، وذلك لتمثيله الجانب الأكبر فى المحافظة على صحة المواطنين، وعمل على افتتاح مستشفيات عديدة فى القرى والنجوع ومحافظات الصعيد التى حظت بالجانب الأكبر من الرعاية.

وخلال السطور القادمة تقدم لكم بوابة "الخليج 365"، قائمة بالمستشفيات التى تم افتتاحها خلال فترة الرئاسة الأولى، على أن توافيكم "الخليج 365" بسلسلة موضوعات عن إنجازات وتطوير الخدمة الصحية خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

1- افتتاح 32 مستشفى جديدة بجميع محافظات مصر.

2- العمل بـ35 مستشفى بقيمة 4.3 مليار جنيه والتي بدأت بمستشفي الصف بالجيزة ثم سمنود ثم بالبحيرة.

3- تم افتتاح مستشفي سمنود الجديدة بمحافظة الغربية بتكلفة 115 مليون جنية والتي تتكون من 5 طوابق تضم 138 سريرا و17 حضانة تنفس صناعي و19 غرفة عناية مركزة و21 ماكينة غسيل كلوي و3 غرف عمليات جراحية، بالإضافة إلى قاعة اجتماعات.

4- افتتاح 158مركزا لعلاج فيرس سي، بعد أن كانوا 58 مركزا فقط على مستوى الجمهورية للقضاء علي الفيروس.

Advertisements

5- استحداث نظام مميكن لتسجيل بيانات مرضي "فيرس سي" وتوصيل المراكز على شبكة واحدة ليحصل المريض على العلاج خلال أسبوع.

6- علاج 1.5مليون مواطن مريض بفيرس سي، بتكلفة 3.9مليار جنيه.

7- إجراء مسح طبي لـ 50مليون مواطن بداية من عمر 15عام وحتى 50عام، بكافة المحافظات.

8- تفعيل قانون التأمين الصحي الذي طال انتظاره لسنوات طويلة، وتطوير المستشفيات التي دخلت التأمين الصحي أو التي سيتم إدخالها للتأمين الصحي.

9- تم رصد لـ 8.5مليار جنيه لتنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد الذي يغطى كافة شرائح المجتمع.

10- كان نصيب المواطن من التأمين الصحي 187جنيه فى السنة، ومع بداية تفعيل القانون أصبح نصيب الفرد في التأمين الصحي 1200جنيه.