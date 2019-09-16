أخبار مصر | بعد كارثة صفط اللبن.. إجراءات جديدة من محافظة الجيزة لمحور الموت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد كارثة صفط اللبن.. إجراءات جديدة من محافظة الجيزة لمحور الموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الإدارة العامة للمرور، بتكثيف الرقابة أعلى محور صفط اللبن، وضبط جميع الخارجين عن القانون، من خلال السرعة الزائدة وردع القانون حيالهم.

وتأتي تلك الإجراءات المشددة عقب الكارثة التي وقعت الأربعاء الماضي، بمصرع 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين، إثر حادث سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة.

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم الاثنين، محور صفط اللبن، ولمجابهة السرعة الزائد وتفادي وقوع أي حوادث تم تنفيذ الأتي:-

- أكمنة ثابتة لضبط السيارات الغير ملتزمة

- اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السرعة الزائد

- زيادة المطبات الهوائية ومهدئات السرعة لزيادة الأمان

- وضع كاميرات مراقبة ورادارات حديثة أعلى المحور

- حواجز خرسانية

- أسوار حديدية

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- عواكس ضوئية

- وضع لوحات استرشادية لقائدي المركبات

وفي ذات الاتجاه، قامت مباحث التموين بمحافظة الجيزة بحملة مكبرة على الأسواق، بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على الأسواق.

حيث أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر بدون تراخيص، حيث بلغت إجمالي المضبوطات 17 طن سكر تمويني مدعم من الدولة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل بقاله تموينية، وبلغ حجم المضبوطات عدد 596 كجم "ارز – سكر – زيت" مدعم، بالإضافة إلى مكينة صرفة المقررات التموينية، وتم اتخاذ اللازم وعمل محضر رقم 168272019 جنح قسم شرطه الطالبيه.

وتم ضبط كميات كبيرة من الأكياس الفارغة جاهزة للتعبئة، وتم تحرير محضر يحمل رقم 20191773 جنج قسم الطالبية.

وضبطت مباحث التموين 10 طن دقيق بلدي مدعم من قبل وتحرير محضر ضد صاحب المحل يحمل رقم 169542018 م جنح مركز شرطة أوسيم.

وقامت بضبط مصنع أدوات كهربائية بدون ترخيصن وبلغ إجمالي المضبوطات عدد 13125 قطعه "مكواه – خلاط – سخان كهربائى"، ومستلزمات إنتاج غير مطابق للمواصفات القياسيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 126352019م جنح مركز شرطه ابو النمرس.

كما تم ضبط صاحب شركه وبلغ إجمالي المضبوطات عدد 3155 قطعه "قاطع تيار – قطعه ريلاي" غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحه للاستخدام وتحرر عن ذلك المحضر رقم 100392019 جنح قسم شرطه ثاني 6 أكتوبر.