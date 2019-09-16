أخبار مصر | وزير الاتصالات: تطوير المنظومة التكنولوجية لمشروع التأمين الصحي على أحدث النظم العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الاتصالات: تطوير المنظومة التكنولوجية لمشروع التأمين الصحي على أحدث النظم العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في بورسعيد يأتي في إطار العمل على تحويلها إلى مدينة رقمية كمشروع تجريبي يتم تعميمه تباعا في باقي المحافظات، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي؛ مشيرًا إلى أنه تم إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية على المنصة الرقمية وعلى تطبيقات المحمول في محافظة بورسعيد.

وأشار "طلعت" خلال اجتماعًا مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتطبيق نظام "الميكنة" والذي يعتبر الخطوة الأخيرة لاكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل، إلي أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد يعد تأكيدًا للتكامل بين قطاعات الدولة من أجل تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بتطوير المنظومة التكنولوجية للمشروع في وقت قياسي وعلى أحدث النظم العالمية، كما استعرض دور الوزارة في المشروع من خلال تنفيذ البنية المعلوماتية لربط كافة المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية بكابلات الألياف الضوئية، وبناء المنظومة التأمينية لبيانات المواطنين، بالإضافة إلي إنشاء سجل صحي مميكن متكامل لمواطني بورسعيد، وميكنة التعاملات المالية بين مقدمي الخدمة ومتلقيها، وتنفيذ برامج للتدريب لكافة العاملين بالمنظومة، وأخرى لتوعية المواطنين بكيفية التعامل معها.

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جاء ذلك بحضور عدد من السادة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار سعد جاد ممثلًا عن وزير المالية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات، واللواء مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة مركز نظم ومعلومات وزارة الإنتاج الحربي، والدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد محي القاصد مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، وممثلي عدد من شركات الاتصالات.

ومن جانبه قدم محافظ بورسعيد الشكر للوزراء الثلاث على مجهوداتهم وتعاونهم لتطبيق نظام الميكنة بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتواجدهم في المحافظة لمتابعة المنظومة على أرض الواقع، معربًا عن فخره أن يتم تغيير منظومة الصحة العامة في مصر وتكون البداية من محافظة بورسعيد.

كما أكد ممثلي هيئة الرقابة الإدارية، أنه تم التأكد من سلامة إجراءات ميكنة العمليات الطبية والعمليات المالية داخل الوحدات والمستشفيات، وفقًا للجدول التشغيلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرين إلى أنه تم متابعة توفير قواعد البيانات المتكاملة الخاصة بمواطني محافظة بورسعيد وتوزيعها وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان علي وحدات ومراكز الرعاية الأولية.