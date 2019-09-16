أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي: ملتزمون بجودة تنفيذ "الميكنة" بمنظومة التأمين الصحي الشامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي: ملتزمون بجودة تنفيذ "الميكنة" بمنظومة التأمين الصحي الشامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه تم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للوحدات والمستشفيات التابعة للمنظومة، وتزويدها بالأجهزة اللازمة لتطبيق النظام الإلكتروني من أجهزة الكمبيوتر والتابلت والطابعات، لافتا إلى أنه تم وضع حزم البرامج والتطبيقات المستخدمة لتطبيق المنظومة، وتجهيز قواعد البيانات المختلفة الخاصة بالأطباء ومقدمي الخدمة والمواطنين، حيث تم تدريب الأطقم الإدارية والطبية للعمل بالمنظومة، مضيفًا أنه جارى التنفيذ لبدء تلقي شكاوى المواطنين من خلال مركز الاتصال والخط الساخن للمنظومة الجديدة.

وتابع "العصار" خلال اجتماعًا مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتطبيق نظام "الميكنة" والذي يعتبر الخطوة الأخيرة لاكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة الصحة والسكان، ووزارة الاتصالات، ووزارة الإنتاج الحربى في ديسمبر الماضي، لبدء أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، بخمسة محافظات بإجمالى ٥ ملايين مواطن كمرحلة أولي، على أن يبدأ التطبيق في محافظة بورسعيد لعدد مليون مواطن.

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ومن جانبه قدم محافظ بورسعيد الشكر للوزراء الثلاث على مجهوداتهم وتعاونهم لتطبيق نظام الميكنة بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتواجدهم في المحافظة لمتابعة المنظومة على أرض الواقع، معربًا عن فخره أن يتم تغيير منظومة الصحة العامة في مصر وتكون البداية من محافظة بورسعيد.

كما أكد ممثلي هيئة الرقابة الإدارية، أنه تم التأكد من سلامة إجراءات ميكنة العمليات الطبية والعمليات المالية داخل الوحدات والمستشفيات، وفقًا للجدول التشغيلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرين إلى أنه تم متابعة توفير قواعد البيانات المتكاملة الخاصة بمواطني محافظة بورسعيد وتوزيعها وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان علي وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

جاء ذلك بحضور عدد من السادة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار سعد جاد ممثلًا عن وزير المالية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات، واللواء مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة مركز نظم ومعلومات وزارة الإنتاج الحربي، والدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد محي القاصد مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، وممثلي عدد من شركات الاتصالات.