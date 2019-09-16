أخبار مصر | الانتهاء من إجراء 5018 عملية جراحية وفتح 152 ألف ملف عائلي للمواطنين ببورسعيد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانتهاء من إجراء 5018 عملية جراحية وفتح 152 ألف ملف عائلي للمواطنين ببورسعيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اليوم الاثنين، كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا بمقر مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، وذلك لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتطبيق نظام "الميكنة" والذي يعتبر الخطوة الأخيرة لاكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك بحضور عدد من السادة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار سعد جاد ممثلًا عن وزير المالية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات، واللواء مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة مركز نظم ومعلومات وزارة الإنتاج الحربي، والدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد محي القاصد مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، وممثلي عدد من شركات الاتصالات.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من مرحلة البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث يتلقى جميع المواطنين الخدمة بشكل كامل أثناء التشغيل التجريبي للمنظومة، وشددت على تطبيق نظام الميكنة في المواعيد المحددة لها، حيث أنه يعتبر الخطوة الأخيرة لاكتمال المنظومة والتي تهدف إلي الوصول إلي مرحلة الجدارة الطبية والتميز الطبي داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

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وكشفت وزيرة الصحة والسكان عن أن عدد العمليات الجراحية التي أجريت بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد منذ إطلاق المنظومة وحتى أمس، والذي بلغ ٥٠١٨ عملية جراحية، من ضمنها ١٦١١ عملية كبري.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن عدد الملفات التي تم فتحها وصل إلى ١٥١ ألفًا و٩٠٤ ملفًا عائليًا بإجمالي عدد مواطنين بلغ ٤٩٤ ألفًا و١٢٧ مواطنًا بنسبة ٥٤٪ من إجمالي المواطنين بمحافظة بورسعيد.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلي أن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور "تيدروس أدهانوم" أشاد بما اتبعته مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أرسل خطابًا إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يطلب فيه حضور التدشين الرسمي للمنظومة في بورسعيد، كما دعا رئيس الجمهورية لإلقاء كلمة مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تجربة مصر الناجحة فى تطبيق منظومة الرعاية الصحية المتكاملة.