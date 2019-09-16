أخبار مصر | محافظة القاهرة: القضاء على العشوائيات نتاج تضافر الجهات التنفيذية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظة القاهرة: القضاء على العشوائيات نتاج تضافر الجهات التنفيذية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن نتاج النجاح في التخلص من العشوائيات، جاء بسبب روح التعاون وتضافر الجهود التنفيذية بين مديري المديريات ورؤساء الأحياء.

ووجه "عبد العال" خلال اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد حاليًا بديوان عام المحافظة، بحضور نوابه الأربعة ومديري المديريات، الشكر لرؤساء الأحياء ونوابه للتخلص من العشوائيات بشكل سريع، وفقًا لجدول زمني محدد.

ونوه المحافظة، إلى استعداد العاصمة لموسم الشتاء، حيث ستبدأ الأمطار مبكرًا لذلك استدعي التنسيق مع وزارة الري وشركة المياه برئاسة ياسر الشيمي، ولخفض منسوب المياه.

وفي البداية الاجتماع حرص محافظ القاهرة على توجيه الشكر لرؤساء الإحياء الذين تم ترقيتهم لاماكن خارج القاهرة، وتوليهم لمناصب قيادية بمحافظات أخرى.

وفي ذات السياق، تمكنت أجهزة المحافظة بالتعاون مع قوات الأمن من توجيه أكبر ضربة لمغتصبي أراضي الدولة باسترداد (7466) فدان بمنطقة طريق العين السخنة بنطاق حي المعصرة والمعروفة بأرض الإبل.

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وأوضح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تم التحفظ على المساحات ووضع لافتات عليها للتعريف بأنها أراضي ملك المحافظة، ولا يمكن التعامل عليها إلا بمعرفة أملاك المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها.

وتابع تمكنت الأجهزة من خلال الموجة الـ13 من استرداد أكثر من 2 مليون متر2 وإزالة 85 حالة تعد عليها بخلاف أرض الإبل مشيرًا إلى أنه لا رجعة نهائيًا فى ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين المتعدين على أراضى الدولة مهما كان موقعهم.

ومن ناحية أخرى، وجه محافظ القاهرة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للقضاء علي المناطق العشوائية من الدرجة الأولي والثانية خلال الشهور الماضية.

ذلك لاستكمال خارطة طريق لإنشاء عدد من المجتمعات السكنية الحديثة، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وصندوق تطوير العشوائيات ووزارة الإسكان والدفاع، لنقل سكان تلك المناطق إلي وحدات سكنية أمنة ومفروشة بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة، بالإضافة إلي مراعاة استكمال هذه المجتمعات بالخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطنين.