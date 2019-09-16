أخبار مصر | إعلامي أردني يحتج على عدم وجود علم بلاده بأحد المؤتمرات.. والإدارة ترد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعلامي أردني يحتج على عدم وجود علم بلاده بأحد المؤتمرات.. والإدارة ترد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتج إعلامي أردني على عدم وجود العلم الأردني خلال مؤتمر "من أجل تعليم جيد للأشخاص الصم وضعاف السمع" على ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي يعقد في الفترة من 15 إلى 19 من سبتمبر الجاري، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأشخاص ذوى الإعاقة وكخطوة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو المؤتمر العربي الأول برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبها ردت إدارة المؤتمر مؤكدة على أن سبب عدم وجود العلم هو أنه مؤتمر علمي، وليس هناك مشكلة لوضع الأعلام من غيرها ولا يوجد تجاهل من قبل الإدارة بخصوص العلم، مؤكدين أن المؤتمرات العلمية غير مرتبطة بوضع أعلام الدول المشاركة فيه.

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ويهدف المؤتمر إلى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة تمكينا لهذه الفئة من المهارات الأساسية والقضاء على الفقر ودعم استقلاليتهم ومشاركتهم فى بناء المجتمع، ووضع رؤية تمهيدية للوصول إلى تعليم ملائم وجيد للأشخاص الصم وضعاف السمع.

ويناقش المؤتمر من خلال ورش العمل بعض الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الصم وضعاف السمع فى التعليم وبخاصة اللغة العربية، وكيفية مواجهتها، مع مناقشة إعداد وتأهيل معلم الأشخاص الصم وضعاف السمع واستراتيجيات تدريسهم، مع بحث لدور التكنولوجيا المساندة فى دعم التعليم وعرض نماذج وخبرات ناجحة فى تعليم الأشخاص الصم وضعاف السمع.

يبحث المؤتمر في ظل مشاركة عربية واسعة من الأشخاص الصم وضعاف السمع امكانية توحيد المصطلحات الأكاديمية الإشارية، كما يهتم المؤتمر بمناقشة دور الأسرة فى دعم وتعليم وتمكين هؤلاء الأشخاص.