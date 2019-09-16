مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".." ننشر تحريات "الرقابة الإدارية" في اتهام مسؤولين بالأوقاف..و الكسب غير المشروع يطلب إدخال أبناء سع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".." ننشر تحريات "الرقابة الإدارية" في اتهام مسؤولين بالأوقاف..و الكسب غير المشروع يطلب إدخال أبناء سع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأثنين العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

بعد تفحم الشقة.. 6 سيارات للسيطرة على حريق شقة في بولاق الدكرور



نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، في السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.اضغط هنا

في حملة مكبرة.. ضبط هروين وحشيش وأستروكس بالجيزة



تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة من ضبط (عدد 6 متهمين ) وبحوزتهم ( 500 جرام لمخدر الهيروين، 750 جرام لمخدر الحشيش، 720 جرام لمخدر الأستروكس، عدد 3096 قرص مخدر، عدد 3 قطع أسلحة نارية وعدد 25 طلقة نارية).

بعد 7 وقائع.. سقوط أخطر لص لسرقته 424 ألف جنيه من داخل سيارات بالتجمع



كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من المدعو- محمد ه ه سن 43 مدير مالى بشركة ومقيم الهضبة العليا ـ دائرة قسم شرطة المقطم بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه رقم م ج س 685 ماركة هيونداي النترا سوداء اللون داخل ساحة انتظار احدى المولات التجارية الكائن دائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة الخلفي وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي 165 ألف جنيه من داخل السيارة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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شباب يتعاطون المخدرات بمنطقة العشرين فيصل



عثرت " الخليج 365 " علي فيديو يظهر فيه مجموعة شباب في شارع حسام الدين بمنطقة فيصل العشرين يتعاطون المخدرات.

ننشر تقرير لجنة الخبراء والفحص في اتهام مسؤولين بـ"الأوقاف" باختلاس 7ملايين جنيه (مستندات)



حصلت بوابة "الخليج 365" على تقرير لجنة الفحص المشكلة بقرار من نيابة الأموال العامة في القضية المتهم فيها مسؤولين إثنين كبار بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بالإستيلاء على أكثر من 7ملايين جنيه من أموال الشركة عن طريق الإختلاس والتزوير في أوراق الشركة الرسمية.

ننشر تحريات "الرقابة الإدارية" في اتهام مسؤولين بـ"الأوقاف" باختلاس 7ملايين جنيه



حصلت بوابة "الخليج 365" على تحريات هيئة الرقابة الإدارية، في القضية المتهم فيها مسؤولين إثنين كبار بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بالاستيلاء على أكثر من 7ملايين جنيه من أموال الشركة عن طريق الاختلاس والتزوير في أوراق الشركة الرسمية.

نص إحالة مسئولين بـ"الأوقاف" للمحاكمة لاختلاسهما 7 ملايين جنيه



حصلت بوابة "الخليج 365" على نص قرار إحالة مسؤولين إثنين كبار بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لإتهامهما بالإستيلاء على أكثر من 7ملايين جنيه من أموال الشركة عن طريق الإختلاس والتزوير في أوراق الشركة الرسمية.