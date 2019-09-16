مصر | مكونة من 25 فتاة.. سقوط شبكة دعارة بأحد الفنادق في المهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكونة من 25 فتاة.. سقوط شبكة دعارة بأحد الفنادق في المهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على أكبر شبكة دعارة، تتكون من 25 فتاة وتتراوح أعمارهم مابين الـ19 عامًا والـ 25 عامًا، ويقوموا بالتحريض لممارسة الجنس لراغبي المتعة، داخل إحدى الفنادق بالمهندسين، بالإضافة لإنشاء مواقع إباحية عبر موقع الإنترنت لاستدراج الزبائن.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، قاما أحد الأشخاص بضبطهم داخل الفندق يستدرجون الزبائن للتحريض على ممارسة الجنس، فيما تتفق كل منهما على مبالغ مالية مقابل قضاء ليلة حمراء، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة للآداب، وتم ضبط المتهمين والقبض عليهم، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.

وأمرت نيابة العجوزة، في وقت سابق، حبس سيدة تبلغ من العمر 22 عامًا، وتعمل مضيفة داخل إحدى الفنادق الشهيرة بالعجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات للتحريض على الدعارة وممارسة الجنس.

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والقت الإدارة العامة لمباحث الآداب، القبض على سيدة تدعى "د.أ" تبلغ من العمر22 عامًا وتعمل مضيفة داخل إحدى الفنادق الشهيرة، قامت بالتحريض للدعارة وممارستها، لراغبي المتعة لممارسة الجنس، وتم ضبطها داخل الفندق بمنطقة العجوزة

وعقب جمع المعلومات والتحريات، قاما احد الاشخاص بضبطها داخل الفندق تستدرج الذبائن للتحريض على ممارسة الجنس، فيما اتفقت معه أن الساعة ب 2000 جنية، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرةوتم ضبط المتهمه والقبض عليها، وحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات

ووقعت واقعة مماثلة أيضًا بمنطقة العجوزة، حيث ألقت مباحث الآداب، القبض على سيدة تدعى "ر.م" تبلغ من العمر27 عامًا وتعمل كوافيرة، قامت بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الإباحية، بالإعلان وممارسة الدعارة، لراغبي المتعة لممارسة الجنس، وتم ضبطها في إحدى الكافيات المشهورة بمنطقة أحمد عرابي بالعجوزة

وبجمع المعلومات والتحريات، قاما احد الاشخاص بالاتصال بالمتهمه للتواصل معاها، فيما اتفقت معه أن الساعة ب 1500 جنية، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرةوتم ضبط المتهمه والقبض عليها.