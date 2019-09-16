مصر | بعد تفحم الشقة.. 6 سيارات للسيطرة على حريق شقة في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تفحم الشقة.. 6 سيارات للسيطرة على حريق شقة في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، في السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة ووجود حريق بشارع محمد عرفة بمنطقة طفط اللبن، بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور إنتقل اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، والقوة المرافقة له، مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، وتمكنت القوات من محاصرة النيران، والسيطرة عليها، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأسفر عن الحريق تفحم محتويات الشقة، وسقف مبني من الخشب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر يكثف قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة من جهودهم لإنتشال جثة سائق لقى مصرعه غرقا، حال توقفه بجسر ترعة المريوطية، بنطاق قسم شرطة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بعدما تلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بسقوط شخص بترعة المريوطية، بنطاق قسم شرطة الهرم، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بالضفادع البشرية، لإنتشال جثته.

وفي نفس السياق إنتقلت قوة أمنية بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، وبرئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، لمكان البلاغ، وكشفت تحريات العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، أنه حال توقف السائق بجسر الترعة، يتحدث في هاتفه المحمول، إختل توازنه وسقط، بترعة المريوطية، ويواصل الضفادع البشرية جهودهم لإنتشال جثته، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.