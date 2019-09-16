مصر | في حملة مكبرة.. ضبط هروين وحشيش وأستروكس بالجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حملة مكبرة.. ضبط هروين وحشيش وأستروكس بالجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة من ضبط (عدد 6 متهمين ) وبحوزتهم ( 500 جرام لمخدر الهيروين، 750 جرام لمخدر الحشيش، 720 جرام لمخدر الأستروكس، عدد 3096 قرص مخدر، عدد 3 قطع أسلحة نارية وعدد 25 طلقة نارية ) وذلك على النحو التالى:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام من ضبط ( عنصر إجرامى - مقيم بدائرة القسم - سبق إتهامه فى عدد 4 قضايا " تبديد، خطف، مخدرات " ) لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وبحوزته ( بندقية آلية، بندقية خرطوش عيار 12مم، عدد 22 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة ).

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية من ضبط (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة القسم – سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا مخدرات ) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.. وبحوزته (عدد 2 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام، فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار، ميزان حساس، هاتف محمول، مبلغ مالى ).

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة من ضبط شخصان ( عنصر إجرامى - "له معلومات جنائية مسجلة"، سائق "توك توك") لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال ترددهما على منطقة أرض اللواء بدائرة القسم يستقلان مركبة "توك توك".. وبحوزتهما ( عدد 3096 قرص مخدر، هاتف محمول، مبلغ مالى ).

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة من ضبط ( عاطل مقيم بدائرة القسم ) لقيامه بتصنيع مخدر الأستروكس بمسكنه.. وبحوزته ( 200 جرام مسحوق خام لمادة الأستروكس المخدر، عدد 320 لفافة تحوى مسحوق مادة الأستروكس المخدر وزنت 520 جرام، مبلغ مالى ).

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة من ضبط ( سيدة – مقيمة بدائرة القسم ) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال ترددها على منطقة أرض اللواء بدائرة القسم.. وبحوزتها ( عدد 6 طرب لمخدر الحشيش وزنت 750 جرام، عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالى ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.