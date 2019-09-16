مصر | بعد 7 وقائع.. سقوط أخطر لص لسرقته 424 ألف جنيه من داخل سيارات بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 7 وقائع.. سقوط أخطر لص لسرقته 424 ألف جنيه من داخل سيارات بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من المدعو- محمد ه ه سن 43 مدير مالى بشركة ومقيم الهضبة العليا ـ دائرة قسم شرطة المقطم بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه رقم م ج س 685 ماركة هيونداي النترا سوداء اللون داخل ساحة انتظار احدى المولات التجارية الكائن دائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة الخلفي وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي 165 ألف جنيه من داخل السيارة، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحمل لوحات أرقام د ف أ 534 ماركة اسكودا فضي اللون.

بالكشف الفني على السيارة المشار إليها تبين أنها مقيدة باسم - س ع أ سن 46 ومقيم دائرة قسم شرطة التجمع الأول، ومن خلال فحص تسلسل ملكية السيارة أمكن التوصل أنها ملك المدعو- اشرف ع ع سن 47 صاحب شركة ومقيم الإسماعيلية ثان - الإسماعيلية وله عنوان آخر دائرة قسم شرطة التجمع الأول والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 3222 لسنة 2003م قصر النيل " سرقة متنوعة " وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته مبلغ مالي 90 ألف جنيه.

بمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأن المبلغ المالي من متحصلات الواقعة وإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة أعترف بارتكاب عدد ( 7 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب على النحو التالي:ـ

1. سرقة مبلغ مالي 70 آلاف جنيه من داخل السيارة رقم ط ج ف 493 ماركة تويوتا كرولا كحلي اللون ملك المدعو علي أ ا سن 53 مهندس ومقيم دائرة القسم والمحرر بشأنها محضربالواقعه

2. سرقة مبلغ مالى 45 ألف جنية من داخل السيارة رقم م أ ف 812 ماركة هيونداي x35 فيراني اللون ملك المدعو محمد ا س سن 51 مهندس مدني حر ومقيم شارع نجيب محفوظ دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، والمحرر بشأنها محضر بالواقعة

3. سرقة مبلغ مالى 50 ألف جنيه من داخل السيارة رقم د ط ر 458 ماركة كيا بيكانتو سماوي اللون ملك المدعو - شريف ا ح سن 38 مصمم جرافيك ومقيم ـ دائرة قسم شرطة التجمع الأول، والمحرر بشأنها محضر بالواقعة

4. سرقة مبلغ مالى 39 ألف جنيه من داخل السيارة رقم د ط أ 651 ماركة هيونداي النترا نبيتي اللون ملك المدعو - على م ح سن 45 مهندس معماري ومقيم ـ دائرة القسم التجمع الأول، والمحرر بشأنها محضر بالواقعة

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5. سرقة مبلغ مالي 163 ألف جنيه من داخل السيارة رقم هـ م ق 245 ماركة جيلي فضي اللون ملك المدعو - محمد س إ سن 31 صاحب شركة مقاولات ومقيم محرم بك- الإسكندرية والمحرر بشأنها محضر بالواقعة

6. سرقة مبلغ مالى 7 ألاف جنيه من داخل السيارة رقم ن ب 1575 ماركة كيا بيكانتو نبيتي اللون ملك المدعو - احمد أ ا سن 27 مهندس حر ومقيم العاشر من رمضان - شرقية والمحرر بشأنها محضر بالواقعة

7. سرقة مبلغ مالى 40 ألف جنيه من داخل السيارة رقم ع ط أ 1658 ماركة شيفروليه " نقل " فضي اللون ملك المدعو - السيد ا م سن 52 مقاول ومقيم مركز طنطا - غربية والمحرر بشأنها محضر بالواقعة.

تم بإرشاده ضبط ما يلي:ـ

السيارة رقم ل س س 378 ماركة أوبل رمادي اللون

السيارة رقم ل ي هـ 795 ماركة شيفروليه كروز فضي اللون

عدد 2 شاشة LCD ماركة توشيبا

جهاز كمبيوتر " لاب توب " ماركة سامسونج

اعترف بشرائهم من متحصلات حوادث السرقة

تحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر الأصلية 00 وتولت النيابة العامة التحقيق