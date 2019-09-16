مصر | غرق سائق بترعة المريوطية.. والضفادع البشرية تحاول إنقاذه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غرق سائق بترعة المريوطية.. والضفادع البشرية تحاول إنقاذه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة من جهودهم لانتشال جثة سائق لقى مصرعه غرقا، حال توقفه بجسر ترعة المريوطية، بنطاق قسم شرطة الهرم، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بسقوط شخص بترعة المريوطية، بنطاق قسم شرطة الهرم، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بالضفادع البشرية، لإنتشال جثته.

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كما إنتقلت قوة أمنية بإشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، وبرئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، لمكان البلاغ، وكشفت تحريات العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، أنه حال توقف السائق بجسر الترعة، يتحدث في هاتفه المحمول، إختل توازنه وسقط، بترعة المريوطية، ويواصل الضفادع البشرية جهودهم لإنتشال جثته، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وفي سياق أخر قام عاطل بتسديد 6 طعنات لشاب، محدثا إصابته التي أودت بحياته، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بعدما تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بورود بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب مشاجررة ووجود قتيل بالجيزة.

وفي نفس السياق إنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين عاطل وشاب، تدخل على إثرها شاب آخر لفض المشاجرة، وتعدي خلالها العاطل على الشاب بسلاح أبيض مسددا له 6 طعنات متفرقة بجسده، أسقطه قتيلا في الحال، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.