مصر | كثافات مرورية بطريق الواحات إثر كسر ماسورة مياه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية بطريق الواحات إثر كسر ماسورة مياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية بطريق الواحات إثر كسر ماسورة مياه بالطريق، وجار إصلاح ماسورة المياه، وسحب الكثافات، لعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخري، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود كثافات مرورية بطريق الواحات اتجاه الفيوم، إثر كسر ماسورة مياه بالطريق، وعلى الفور إنتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وأخطرت محافظة الجيزة، وشركة مياه الشرب، لإصلاح الكسر.

وكثف رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، من تواجدهم بالطريق، لسحب الكثافات المرورية لحين إصلاح الكسر، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وأخطر اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور.

وفي سياق أخر وجهت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، بشن حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

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وفي نفس السياق أسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير (1533) مخالفة انتظار خاطئ، (472) مخالفات متنوعة، وضبط (2) سيارة بدون لوحات معدنية، (2) دراجة بدون لوحات معدنية، ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة بالرادار، (23) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (18) الصلاحية الفنية للسيارة، (1845) نـمــوذج 125، (16) عدم استخدام حزام الأمان، (12) زجاج فاميه، (3) حجز توك توك، (22) التصالح الفوري، (10) ملصقات ومتعلقات، ضبط مخالفات تقطيع خط السير، (14) حملة السرفيس، وبلغ الإجمالي 3902 مخالفة مرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

كما كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات مدير أمن الجيزة.

وتمكنت إدارة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3659 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 70 مخالفة تجاوز سرعات و1450 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 57 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائي"، وتم حجز 25 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 74 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 66 دراجة بخارية وسيارة.