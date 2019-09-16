شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودي يصدر أمرين ملكيين بإعدام سوري ومصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، أمرين ملكيين بتنفيذ حكم القتل تعزيرا لمصريين اثنين في السعودية، بالإضافة إلى مواطن سوري.

ونفذت الجهات المختصة حكم القتل بحق شاب سوري ارتكب جريمة بشعة، حيث قام بضرب والده بمطرقة على رأسه وخنقه حتى الموت ثم أشعل النار في جسده.

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وأصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين بيانا بشأن المواطن السوري، وتفاصيل جريمته.

كما أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانا آخر بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمصريين اثنين، بعد صدور أمر ملكي بتنفيذ الحكم بعد استنفاد درجات التقاضي.

ونفذت وزارة الداخلية الحكم بالقتل بالمصريين لتهريبهما حبوب الأمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك.