شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: ربط شمال مصر بحنوبها بأنابيب بترول لسد الاحتياجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعيات العامة لشركتي أنابيب البترول والعامرية للبترول لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2018/2019.

وأكد «الملا» خلال رئاسته الجمعية العامة لشركة انابيب البترول على أهمية الإسراع بخطط وبرامج العمل المستهدفة للتوسع في مشروعات البنية الأساسية وزيادة طاقة الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية عبر خطوط الأنابيب التي تمتد من شمال مصر إلى جنوبها، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة في زيادة كفاءة وسرعة عمليات نقل وتدفيع امدادات الزيت الخام والمنتجات البترولية إلى المستهلكين بمختلف أنحاء الجمهورية والتأكيد على اعطاء الاولوية للسلامة والأمان الصناعي في مختلف الانشطة ورفع كفاءة الأداء في التشغيل، لافتاً إلى ان توسعات شبكات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية، في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ببرامجه السبعة.

وأشار الوزير إلى التركيز خلال الفترة المقبلة على مناطق صعيد مصر في ظل تنفيذ مشروعات التكرير الجديدة الجارى العمل بها لتوفير المنتجات البترولية من الصعيد، ووجه بالتوسع في انشاء خطوط انابيب لنقل المنتجات البترولية باعتبارها الوسيلة الآمنة بدلا من النقل باللوارى.

وأوضح المهندس عبدالمنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، أنه تم نقل وتوزيع حوالى 3ر55 مليون طن خلال العام عبر الشبكة القومية لنقل الخام والمنتجات البترولية الممتدة في جميع محافظات الجمهورية والبالغ اجمالى اطوال خطوطها نحو 6000 كم، مشيراً إلى تنفيذ مشروعات جديدة لتطوير وتحديث الشبكة القومية ودعم قدرتها على استيعاب الزيادة في الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلى من خلال انشاء خطوط جديدة بطول 346 كم لتوسعة الشبكة والتى بلغت تكلفتها الاستثمارية 527 مليون جنيه، وإحلال وتجديد وصيانة الخطوط القائمة للحفاظ على كفاءتها التشغيلية والاستمرار في تأهيل وتطوير البنية الأساسية الداعمة لهذه الخطوط من محطات تدفيع ومستودعات تخزين الأمر الذي ساهم في استيعاب الشبكة للزيادة الجديدة في انتاج المتكثفات من حقول ظهر واتول ونورس وجنوب دسوق.

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وأشار رئيس شركة أنابيب البترول إلى البدء في تنفيذ برنامج لتنفيذ عدد من المشروعات بقيمة 2ر3 مليار جنيه للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية التي وضعتها وزارة البترول لتحويل مصر إلى مركز اقليمى لتجارة وتداول الطاقة والتي تأتى ضمن البرنامج السادس بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، موضحاً أن هذه المشروعات تتضمن تطوير وربط الموانىء بالشبكة القومية لنقل الخام والمنتجات البترولية في منطقة السخنة باستثمارات 7ر1 مليار جنيه، بالإضافة إلى مناطق دمياط وبورسعيد وسيدى كرير وميناء الحمراء على البحر المتوسط مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدة مشروعات بمنطقة السخنة لرفع كفاءة التسهيلات القائمة وتشغيلها على عدة مسارات لنقل الخام والمنتجات وتنفيذ وتشغيل مشروع خط نقل السولار«السخنة/ الحفاير/ وادي حجول» بطول 41 كم لرفع معدلات ضخ السولار إلى السويس والقاهرة الكبرى ثم إلى الوجه القبلى، وكذلك انشاء خط جديد من خط سوميد حتى مستودعات شركة الانابيب بالسخنة لاستلام السولار من سوميد لتوزيعه إلى شركات التوزيع بالوجه البحرى والدلتا، ومشروعى استلام البوتاجاز والسولار من مشروع سونكر بالسخنة لنقله إلى مناطق السويس ومسطرد والوجه القبلى والدلتا، بالإضافة إلى مشروع تجهيز شبكة خطوط ومستودعات تخزين الخام بالسخنة لنقل الخام إلى مسطرد والذى يخدم عمليات تشغيل مشروع المصرية للتكرير الجديد، وجارى الانتهاء من انشاء خط السخنة – التبين لنقل المنتجات البترولية، كما يجرى الاعداد لتنفيذ 3 مستودعات تخزين جديدة بالسخنة لزيادة طاقة تخزين الخام والمنتجات البترولية ونقلها من ميناء السخنة إلى القاهرة الكبرى، مضيفاً أنه جارى تنفيذ مشروع ربط ميناء دمياط بشبكة نقل البوتاجاز للمساهمة في رفع معدلات تدفيعه إلى القاهرة والوجه البحرى ووسط الدلتا.

وأكد الاستمرار في تنفيذ مشروعات بصعيد مصر بإستثمارات تزيد على مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية للشبكة من اجل تأمين احتياجات صعيد مصر من امدادات الوقود، لافتا إلى ان المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العام بلغت قيمتها 305 مليون جنيه، وأنه جارى الاعداد لتشغيل مشروع جديد خلال الشهر الحالي لإزدواج خط نقل البوتاجاز «خشم الرقبة – أسيوط» لرفع معدلات نقل البوتاجاز إلى الوجه القبلى بطول 130 كم، كما قامت الشركة بتنفيذ عدد من مشروعات انشاء واحلال وتجديد خطوط الانابيب والمستودعات وتركيب طلمبات تدفيع في مناطق الدلتا والوجه البحرى والسويس وقناة السويس والبحر الأحمر وخليج السويس.

وأضاف أن الشركة أعطت أولوية لتنفيذ برامج تنمية الكوادر البشرية في اطار استراتيجية مشروع تطوير وتحديث القطاع من خلال زيادة البرامج المهنية والتدريبية المرتبطة بالاحتياجات الفعلية للعمل وبرامج السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة فضلا عن انشاء قاعدة بيانات متكاملة للموارد البشرية وربطها بمشروع التطوير والتحديث، وتم اختيار اثنين من الكوادر الشابة في برنامج اعداد القيادات الشابة بمشروع التطوير والتحديث .

وخلال انعقاد الجمعية العامة لشركة العامرية لتكرير البترول اكد الوزير على تحقيق اعلى كفاءة تشغيل للوحدات الانتاجية وترشيد الاستهلاك والمصروفات، والعمل على رفع مهارات العاملين ومسايرتهم لاحدث التكنولوجيات في مجال صناعة تكرير وتصنيع البترول .

وأوضح الكيميائى على بدر رئيس شركة العامرية لتكرير البترول أن المعمل ساهم في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية المختلفة وتصدير الفائض من بعض المنتجات من خلال تكرير كميات من الخام تقدر بحوالي 7ر3 مليون طن، لافتاً إلى زيادة انتاج البوتاجاز من معمل العامرية خلال عام 2018/2019 بنسبة حوالى 7ر10 % مقارنة بالعام السابق بكميات قدرها حوالى 93 الف طن، لترتفع بذلك الإيرادات المحققة بنسبة 8ر11% لتبلغ حوالى 3 مليار جنيه، كما نجحت في زيادة الاستثمارات المنفذة خلال العام لتصل قيمتها إلى حوالى 179 مليون جنيه .

حضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمحاسبة نبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.