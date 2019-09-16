شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تنعي أحمد سخسوخ: المسرح المصري والعربي فقد أحد فرسانه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، الناقد المسرحي الرائد الدكتور أحمد سخسوخ، الذي غيبه الموت صباح اليوم الاثنين 16 سبتمبر عن عمر يناهز 72 عامًا، وقالت إن ميدان النقد المسرحي المصري والعربي فقد أحد فرسانه، وأشارت إلى أن الراحل ترك إرثًا ثمينًا في فن المسرح والدراما سيبقى خالدًا في تاريخ هذا المجال.

والراحل الدكتور أحمد سخسوخ هو أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكاتب مسرحي أكاديمي، ولد عام 1947 وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد المسرحى عام 1975، واستكمل دراسته بمعهد العلوم المسرحية في جامعة فيينا بالنمسا، وشغل العديد من المناصب منها رئيس قسم الدراما والنقد ووكيلاً، ثم عميدًا للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وله العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والنقدية المتخصصة في المسرح منها المسرح المصري في مفترق الطرق، اغنيات الرحيل الونوسية، صناع المسرح المصري وكان آخرها نجيب الريحاني من عصر الإزدهار إلى انسداد شرايين الكوميديا.