شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الكورية تطلق مسابقة بحثية حول اقتصاد المعرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفارة الكورية في القاهرة ،إطلاق مسابقة تقديم الدراسة البحثية، في عامها الثالث على التوالى، تحت عنوان «سبل الارتقاء بالعلاقات الكورية- المصرية»، وذلك بالتعاون مع جمعية الصداقة الكورية – المصرية.

وقال سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، يون يو تشول، إن العلاقات الكورية- المصرية شهدت في الآونة الأخيرة العديد من التطورات، على رأسها افتتاح الكلية التكنولوجية الكورية- المصرية ببنى سويف وانعقاد المجلس الكوري- المصري للأعمال في أكتوبر المقبل، مؤكدا أن المسابقة فرصة متميزة للشباب المصرى لعرض أفكارهم البناءة لبناء مستقبل أفضل، وأن حكومتى البلدين سوف تولى اهتماما كبيرًا لهذه الأفكار.

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وقال وزير النقل الأسبق، ورئيس جمعية الصداقة،علاء فهمى، إن المسابقة مفتوحة لطلاب الجامعات والخريجين وطلبة الدراسات العليا، بهدف تحسين العلاقة بين مصر وكوريا، واستعرض الدكتور هانى هلال،وزير التعليم العالي الأسبق، رئيس اللجنة العلمية، بعرض شروط المسابقة ومعايير التحكيم التي تتم في حيادية وشفافية تامة، مؤكدًا، أن موضوع مسابقة هذا العام تدور عن «الاقتصاد المعرفى وكيفية الاستفادة من التجربة الكورية الاقتصادية.

وأكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزر التربية والتعليم الأسبق، ونائب رئيس الجمعية، أن أحد أهداف الجمعية هو الاستفادة من التجارب والخبرات الضرورية بين الطرفين خاصة أن كوريا بلد متقدم في التكنولوجيا، موضحًا، أن الاقتصاد المعرفى والتحول الرقمى هما أساس التقدم في جميع المجالات.

وأعلن أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، أن الجمعية تعمل حاليًا لتطوير جوائز المسابقة لتعظيم الاستفادة، وسيتم دراسة إمكانية أن تكون الجوائز في شكل فرص للسفر إلى كوريا حتى يتمكن الشباب من رؤية التقدم الذي وصلت إليه كوريا.