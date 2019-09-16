شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة والنائب العام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبدالفتاح الصاوي نائباً عاماً.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لمجلس الدولة والنائب العام الجديد، حيث تمنى الرئيس السيسي لهما التوفيق في أداء مسؤولياتهما، مؤكداً الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم وفقاً للدستور والقانون.

كما قام الرئيس بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكلٍ من المستشار أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق، حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لجهودهما الكبيرة وتفانيهما في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، ليكونا مثالاً في إعلاء المصلحة الوطنية.

الرئيس عبدالفتاح السيسى يشهد أداء حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد محمود فرج حسام الدين و المستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي النائب العام

الرئيس عبدالفتاح السيسى يشهد أداء حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد محمود فرج حسام الدين و المستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي النائب العام

الرئيس عبدالفتاح السيسى يشهد أداء حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد محمود فرج حسام الدين و المستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي النائب العام

الرئيس عبدالفتاح السيسى يشهد أداء حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد محمود فرج حسام الدين و المستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي النائب العام

الرئيس عبدالفتاح السيسى يشهد أداء حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد محمود فرج حسام الدين و المستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي النائب العام