شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: الاهتمام بمحافظات صعيد مصر أصبح توجهًا عامًا للدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاهتمام بمحافظات صعيد مصر أصبح يمثل توجه عام للدولة بهدف زيادة معدلات نسب النمو الاقتصادى ورفع مستوى معيشة المواطنين مشيرا إلى أن وزارة البترول تضع على رأس اولوياتها تنفيذ مشروعات بترولية كبرى في مختلف انشطة صناعة البترول وتطوير البنية الأساسية وجذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد وتوفير المنتجات البترولية للمواطنين والمشروعات التنموية وكذلك الاستمرار في تطوير الخدمات المؤداة للمواطن .

جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2018/2019.

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واستعرض الكيميائي محمود الشابوري، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول ما تحقق خلال العام، حيث أشار إلى أن معمل تكرير أسيوط يقوم بدور حيوى واستراتيجى في تكرير الزيت الخام لتوفير احتياجات محافظات صعيد مصر من المنتجات البترولية بنسبة تتراوح ما بين 60-65%، مشيراً إلى أن الشركة تنتهج سياسة في اطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتعظيم انتاج المقطرات عالية القيمة لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث تم تكرير حوالي 5ر3 مليون طن زيت خام لإنتاج منتجات رئيسية عالية الجودة من بنزين 92 و80 والبوتاجاز والسولار ووقود الطائرات والمازوت لتغطية احتياجات محطات الكهرباء.

وأوضح الشابوري أنه في اطار جهود الدولة وقطاع البترول لتطوير أداء معامل التكرير ومنظومة العمل بها بدأت الشركة في تنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات حوالى 2 مليار جنيه، ومنها مشروع انشاء مجمع إصلاح النافتا بالعامل المساعد والأزمرة بطاقة تصميمية تبلغ 660 ألف طن سنوياً لإنتاج بنزين عالي الأوكتين وزيادة انتاج البوتاجاز لتغطية استهلاك منطقة جنوب الوادي بتكلفة استثمارية اجمالية تقدر بحوالي 450 مليون دولار.

حضر أعمال الجمعيات المهندس محمد سعفان، وكيل أول الوزارة لشئون البترول والجيولوجى، وأشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس محمد عبدالعظيم، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، ومحمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، والمحاسبة نبوية أحمد، وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.