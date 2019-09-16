شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير الطيران مع مديري المطارات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدني، الاثنين، بمديري المطارات المصرية بديوان عام الوزارة، وذلك بحضور الطيار أحمد جنينة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، والطيار حسن التهامى أمين عام الوزارة، واللواء حسام اللقانى رئيس قطاع أمن الوزارة.

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وخلال اللقاء، وجه وزير الطيران الشكر والتقدير لمديرى المطارات على الجهد الكبير والمبذول خلال الفترة الماضية والذى حقق العديد من الإنجازات على أرض الواقع، ومنها تحديث البنية التحتية وتطوير الشكل العام للمطارات ورفع كفاءة الخدمات وتأهيل العنصر البشرى والذى ظهر جلياً خلال فترة وجيزة، ولقي إشادة من جميع المسافرين والمترددين على المطارات المصرية، والتي تعكس صورة مصر ومكانتها الحضارية أمام العالم، مؤكداً أن وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة تتخذ التطوير والتحديث منهجاً تسير من خلاله نحو الارتقاء والنهوض بقطاع الطيران المدنى، وجعله أفضل قطاعات الدولة.

وأوضح أن مدير المطار هو المسؤول الأول والرئيسي في منظومة العمل وحلقة الوصل بين العاملين في مختلف المواقع وجميع الجهات العاملة بالمطارات، مشيداً بالدور الهام الذي يقوم به في مواجهه التحديات وإدارة المواقف الطارئة، كما حثهم على المتابعة المستمرة والدقيقة للإجراءات الأمنية وإضافة كل ماهو جديد في هذا المجال وتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية، وضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين جميع الجهات والأجهزة الامنية المعنية بالمطارات المصرية، وكذا العمل المستمر على تحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة لتحقيق كافة وسائل الراحة والرفاهية للركاب والعملاء.

وأكد على أهمية ترشيد النفقات وتعظيم العائد والإيرادات وزيادة الأنشطة التجارية بالمطارات المصرية ووضع منهجاً موحداً وتنميط كافة الإجراءات بجميع المطارات وكذا وضع آلية واضحة للتشغيل وسير العمل بالشكل الأمثل على مدار الـ24 ساعة للارتقاء بمستوى جاهزية المطارات بالشكل الذي يليق بجمهورية مصر العربية.