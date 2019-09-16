شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. حركة التنقلات للعام القضائى 2019- 2020 فى النيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة النيابة الادارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوى، حركة التنقلات الخاصة بمستشارى الهيئة، وذلك للعام القضائي 2019- 2020، وحملت الحركة رقم 6748 لسنة 2019، والصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 16 من سبتمبر.





























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