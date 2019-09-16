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بالأسماء .. حركة التنقلات للعام القضائى 2019- 2020 فى النيابة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة النيابة الادارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوى، حركة التنقلات الخاصة بمستشارى الهيئة، وذلك للعام القضائي 2019- 2020، وحملت الحركة رقم 6748 لسنة 2019، والصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 16 من سبتمبر.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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