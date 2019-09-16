شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أسبوع حافل.. شباب الكاثوليك يختتمون مؤتمر "المسيح يحيا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت أمس الأحد، فعاليات المؤتمر الكاثوليكى الرابع والعشرين للشباب إذ بدأت فعاليات المؤتمر منذ العاشر من الشهر الحالي وكان شعاره " المسيح يحيا، وبحضور حوالى 300 شاب وشابة من مختلف الإيبارشيات، كما حضر أيضاً لفيف من الآباء الكهنة، بالإضافة إلى عدد من الرهبان والراهبات.
شمل المؤتمر عدداً من المحاضرات المثمرة مثل محاضرة " الشباب وحياة المرافقة والتمييز " مع ( الأب نادر ميشيل اليسوعي)، محاضرة " المسيحي والعالم الافتراضي " مع ) الأب أندرواس فهمي ) مدير مركز العلوم الدينية بالسكاكيني، محاضرة ( فن وثقافة ) الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك.
كما شمل الموتمر أيضا بعض الفقرات الروحية مثل الترانيم والتسابيح، فقرة رتبة التوبة، فقرة ساعة سجود أمام القربان المقدس، بالإضافة إلى بعض الفقرات الترفيهية الممتعة.
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