شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نجحنا فى إخلاء العاصمة من العشوائيات بالعمل الجماعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تخلص العاصمة من جزء كبير جدا من عشوائياتها، فى الفترة الماضية، مشيرا إلى أن ذلك جاء بسبب روح العمل الجماعى، وروح التعاون وتضافر الجهود بين مديرى المديريات ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية بالدولة.
ووجه المحافظ الشكر لرؤساء الأحياء ونواب المحافظ على مجهودهم فى التخلص من العشوئيات، وفقًا لجددول الزمنى.
وفى سياق أكد محافظ القاهرة أنه تم الاستعداد لموسم الشتاء، مشيرًا إلى أن موسم الأمطار سيبدأ مبكرًا، مما استدعى التنسيق مع شركة المياه برئاسة المهندس ياسر الشيمى، وتم حل بعض المشكل، منها انخفاض منسوب المياه والذى ادى لتوقف بعض المحطات بالقاهرة، وتم التواصل مع وزير الرى وتدخل، ما جعل سكان القاهرة لا يشعرون بهذة المشكلة الكبيرة خاصة بعد توجية رئيس الوزراء.
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