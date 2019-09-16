شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الخاص بمجلس الدولة يقرر تكليف المستشار طه كرسوع بالأمانة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة - أعلى سلطة بالمجلس - برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة تكليف المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينا عاما لمجلس الدولة. يذكر أن المستشار محمد محمود حسام الدين ، رئيس مجلس الدولة قرر قبول اعتذار المستشار فؤاد عبد الفتاح من منصب الأمين العام . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الخاص بمجلس الدولة يقرر تكليف المستشار طه كرسوع بالأمانة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.