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الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ينعيان المحدث الأزهرى سعد جاويش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الأزهر الشريف، الدكتور سعد جاويش، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، أحد أبرز علماء الأزهر الشريف فى علم الحديث، والذي وافته المنية، صباح امس الأحد، عن عمر يناهز 78عامًا.

 

وأكد الأزهر الشريف أن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة بعلمه وفكره الوسطى فى بيان سماحة السنة النبوية الشريفة، ومحاضراته فى أروقة الأزهر ومختلف الجامعات الإسلامية والعربية؛ والتى أفاد منها طلاب العلم من مختلف بقاع الأرض.

 

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والأزهر الشريف إذ ينعى فقيده الكبير، فإنه يتقدم بخالص العزاء والمواساة للعالم الإسلامي، ولكل أبناء الأزهر عبر العالم، ولأسرة الراحل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى مجمع البحوث الإسلامية الدكتور سعد جاويش أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، وأكد المجمع أن العالم الإسلامي فقد أحد علمائه الأجلاء، والذي أثرى المكتبة العلمية بمؤلفاته القيمة عن الحديث الشريف وعلومه، ودروسه العلمية ومجالسه الحديثية بالجامع الأزهر. 

 

كما تقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الفقيد، والأزهر الشريف لفقدانه أحد علمائه الكبار المخلصين الذين خدموا الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولطلابه من أهل العلم في مصر والعالم الإسلامي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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