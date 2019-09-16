شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الإشغالات بالدقى وبولاق وقوافل طبية وبيطرية فى أطفيح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى الدقى بالجيزة، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والسيارات المهملة بشوارع سليمان جوهر والمحلوى والتحرير، كما تم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين، بناء على توجيهات محافظ الجيزة.

وفى السياق استكمل حى بولاق الدكرور، بقيادة العميد إيهاب مكاوى، أعمال إزالة التعديات بشارع ترعة عبد العال تمهيدا لأعمال تطويره، ويجرى بالشارع أمال توسعة تمهيدا لعمليه الرصف، كما تم شن حملة لرفع جميع المخلفات والتعديات بالشارع.

وأغلق حى بولاق عدد من المحلات المخالفة، حيث تم تنفيذ قرارات غلق وتشميع للمحلات المخالفة داخل نطاق الحى، كما تم القيام بأعمال رفع كفاءة الصرف الصحى، حيث تم تسليك وشفط طفح صرف صحى بشارع ناهيا، وشارع مسجد السلام من شارع الجمهورية بشارع الريحانى ، وتم إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بمدرسة 6 اكتوبر ، وتعلية وتركيب غطاء بلاعة لغرفة صرف صحي بشارع 6 اكتوبر .

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وفى سياق اخر تم تنظيم قافلة بيطرية من جامعة حلوان والسادات بقرية القبابات أطفيح، كما تم تنظيم قافلة طبية من وزارة الصحة بقرية كفر الواصلين أطفيح بها جميع التخصصات تحت إشراف محمود مدينة رئيس مركز ومدينة أطفيح.