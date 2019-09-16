شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء يتابعون تطبيق التحول الرقمى لخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزراء الصحة والإنتاج الحربى والاتصالات ومحافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا بمقر مبنى هيئات التأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد، وذلك لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وتطبيق نظام "الميكنة" والذى يعتبر الخطوة الأخيرة لاكتمال منظومة التأمين الصحى الشامل.

وقالت وزارة الصحة فى بيان اليوم، أنه تم الانتهاء من مرحلة البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، حيث يتلقى جميع المواطنين الخدمة بشكل كامل أثناء التشغيل التجريبى للمنظومة، وشددت على تطبيق نظام الميكنة فى المواعيد المحددة لها، حيث أنه يعتبر الخطوة الأخيرة لاكتمال المنظومة والتي تهدف إلي الوصول إلي مرحلة الجدارة الطبية والتميز الطبى داخل منظومة التأمين الصحى الشامل، بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتذليل أى عقبات قد تواجههم.

وكشفت وزارة الصحة عن أن عدد العمليات الجراحية التى أجريت بمستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد منذ إطلاق المنظومة وحتى أمس، والذى بلغ 5018 عملية جراحية، من ضمنها 1611 عملية كبرى.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن عدد الملفات التى تم فتحها وصل إلى 151 ألفاً و 904 ملفاً عائلياً بإجمالى عدد مواطنين بلغ 494 ألفاً و127 مواطناً بنسبة 54٪ من إجمالى المواطنين بمحافظة بورسعيد.

ولفتت إلى أن مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور "تيدروس أدهانوم" أشاد بما اتبعته مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث أرسل خطابًا إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحضور التدشين الرسمى للمنظومة فى بورسعيد، كما دعا رئيس الجمهورية لإلقاء كلمة مصر بالجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تجربة مصر الناجحة فى تطبيق منظومة الرعاية الصحية المتكاملة.

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وقال البيان، إنه تم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للوحدات والمستشفيات التابعة للمنظومة، وتزويدها بالأجهزة اللازمة لتطبيق النظام الإلكترونى من أجهزة الكمبيوتر والتابلت والطابعات، لافتا إلى أنه تم وضع حزم البرامج والتطبيقات المستخدمة لتطبيق المنظومة، وتجهيز قواعد البيانات المختلفة الخاصة بالأطباء ومقدمى الخدمة والمواطنين، حيث تم تدريب الأطقم الإدارية والطبية للعمل بالمنظومة، مضيفًا أنه جارى التنفيذ لبدء تلقى شكاوى المواطنين من خلال مركز الاتصال والخط الساخن للمنظومة الجديدة.

وتابع البيان أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة الصحة والسكان، ووزارة الاتصالات، ووزارة الإنتاج الحربى في ديسمبر الماضي، لبدء أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، بخمسة محافظات بإجمالى ٥ ملايين مواطن كمرحلة أولي، على أن يبدأ التطبيق في محافظة بورسعيد لعدد مليون مواطن.

وقال البيان إن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى بورسعيد يأتى فى إطار العمل على تحويلها إلى مدينة رقمية كمشروع تجريبى يتم تعميمه تباعا فى باقى المحافظات، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمى؛ مشيرًا إلى أنه تم إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية على المنصة الرقمية وعلى تطبيقات المحمول في محافظة بورسعيد.

وأشار إلى أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد يعد تأكيدًا للتكامل بين قطاعات الدولة من أجل تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بتطوير المنظومة التكنولوجية للمشروع في وقت قياسي وعلى أحدث النظم العالمية، كما استعرض دور الوزارة في المشروع من خلال تنفيذ البنية المعلوماتية لربط كافة المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية بكابلات الألياف الضوئية، وبناء المنظومة التأمينية لبيانات المواطنين، بالإضافة إلي إنشاء سجل صحى مميكن متكامل لمواطنى بورسعيد، وميكنة التعاملات المالية بين مقدمى الخدمة ومتلقيها، وتنفيذ برامج للتدريب لكافة العاملين بالمنظومة، وأخرى لتوعية المواطنين بكيفية التعامل معها.

ويشار إلى أنه تم التأكد من سلامة إجراءات ميكنة العمليات الطبية والعمليات المالية داخل الوحدات والمستشفيات، وفقًا للجدول التشغيلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وتم متابعة توفير قواعد البيانات المتكاملة الخاصة بمواطنى محافظة بورسعيد وتوزيعها وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان على وحدات ومراكز الرعاية الأولية.