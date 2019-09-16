شكرا لقرائتكم خبر عن 21 إجراء ضمن خطة مصر لحماية طبقة الأوزون .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل دول العالم فى يوم 16 سبتمبر من كل عام باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون وهو اليوم الذى وافق ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987 الذى يحدد الإجراءات الواجب أتباعها على المستوى العالمى والإقليمى والمحلى للتخلص التدريجى من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار 32 عاما على بروتوكول مونتريال وتعافى الأوزون للاحتفال بمرور أكثر من ثلاثة عقود من التعاون الدولى فى سبيل حماية طبقة الأوزون والمناخ.



واستطاعت مصر اجتياز التحديات التى فرضها الالتزام بأحكام بروتوكول مونتريال دون المساس بالبرامج التنموية أو التأثير على الأولويات التى تضعها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ونجحت فى التخلص من نحو 99 % من المواد شديدة التأثير على طبقة الأوزون، وما زالت وزارة البيئة تواصل العمل للتخلص من أقل هذه المواد ضررا وهى المواد الهيدروكلورفلوروكربونية HCFC' ومن المنتظر التخلص التام من هذه المواد قبل عام 2030.

وخلال العام الماضى من سبتمر 2018 حتى سبتمبر 2019 قامت وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون أول وحدة وطنية على مستوى الدول الافريقية والعربية بتنفيذ مجموعة من الأنشطة من أجل حماية طبقة الأوزون يعد أهمها:

1- تنظيم عدة اجتماعات للتعريف بأوجه الاستفادة السياسة والبيئية والاقتصادية من التصديق على تعديل كيجالى لبروتوكول مونتريال،وتم الحصول على الموافقة السياسية من وزارة الخارجية والموافقات الأمنية والفنية من الوزارات المعنية لالازمة لاستكمال اجراءات التصديق.



2- إعداد "دراسة جدوى عن إنشاء مراكز استصلاح لوسائط التبريد لتنقيتها وإعادة استخدامها " بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وعرضها خلال ورشة عمل تم تنظيمها يوم 21 نوفمبر 2018 بأحد الفنادق بالقاهرةوحضرها اعضاء اللجنة الدائمة للاوزون وممثلى مصانع التعبئة وورش الصيانة ومراكز الخدمة وانتهت الى تحديد اعداد ومواصفات المعدات اللازمة لأنشاء مركز استصلاح تجريبى وسيتم الاعلان عن شروط التقدم لتولىة مسئولية الادارة.



3- توقيع مذكرة اتفاق ثلاثية بين جهاز شئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى UNDP والشركات المستفيدة، لتوفيق أوضاع هذه الشركات ووقف استخدام مادة R141b المستنفدة لطبقة الاوزون والتحول إلى استخدام بدائل صديقة فى صناعة فوم العزل الحرارى.

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4- توقيع مذكرة اتفاق ثلاثية بين جهاز شئون البيئة و برنامج الامم المتحدة الانمائى UNDP وشركة بعلبكى إيجيبت للصناعات الكيميائية بهدف مساعدة 8 شركات من صغار ومتوسط مستخدمى مادة R141b المستنفدة لطبقة الاوزون فى صناعة فوم العزل الحرارى لتوفيق أوضاع هذه الشركات والتحول إلى استخدام بدائل صديقة فى صناعة فوم العزل الحرارى.



5- تصنيع 19 جهاز تكييف منزلية بتكنولوجيا حديثة كنماذج أولية تعتمد على إستخدام وسائط تبريد صديقة للاوزون ورفيقةبالمناخ، كما تم إجراء عدد 140 إختبار لتقييم الاداء وقياس كفاءة الطاقة للنماذج الجديدة وتم اختيار عدد 2 وسيط تبريد كبديل لغاز R22 وهى تمثل أفضل البدائل المناسبة للسوق المحلى بالتعاون مع الشركات الوطنية



6- توقيع عدد 8 وثائق اتفاق بين جهاز شئون البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO لتعديل خطوط الانتاج فى ثمانية شركات وطنية لصناعة فوم العزل الحرارى للثلاجات المنزلية والتجارية قب وإستبدال المعدات القديمة بمعدات جديدة لوقف إستخدام 575.5 طن من المواد الهيدروكلورفلوروكربونية ) HCFC ( المستنفدة لطبقة الأوزون، وتم توريد معدات لعدد 3 شركات حيث نستهدف الانتهاء من توفيق أوضاع هذه الشركات نهاية عام 2019 ، ويساهم ذلك فى التخلص من انبعاث ما يزيد عن 418 الف طن مكافيء لغاز ثانى أكسيد الكربون.



7- تم عقد عدد 4 اجتماع دورية للجنة الوطنية الدائمة للأوزون والمنوطة بضمان امتثال مصر لأحكام ومقررات بروتوكول مونتريال والنظر فيما يطرأ من متغيرات على آلية تنظيم استيراد المواد الخاضعة للراقابة والبت فى الطلبات والمقترحات المقدمة من الشركات الوطنية.

8- توقيع إتفاقية بين جهاز شئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UN Environment لتنفيذ أنشطة لرفع القدرات الوطنية في مجال خفض استهلاك مركبات الهيدروفلوروكربونية HFC’s .

9- تدبير عدد 10 أجهزة معملية حديثة لكشف وتحليل وسائط التبريد لتوزيعها على الجهات الرقابية لإستخدامها فى إحكام الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونرتيال بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

10- عقد دورة تدريبية بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يوم 5 مايو 2019 للتدريب على استخدام أحدث جهاز للكشف عن وسائط التبريد، حضر الدورة المختصين بالجهات الرقابية "الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، مصلحة الكيمياء"

11- بالتنسيق مع غرفتى الصناعات الكيماوية والهندسية وإتحاد الغرف التجارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية، تم النشر على الشركات الصناعية والتجارية والورش الصغيرة العاملة فى مجال صناعة فوم العزل الحرارى للحصول على الدعم الفنى والمالي لوقف استخدام المواد المستنفدة للأوزون والتأكيد على وقف إستيراد مادة R141b إعتبارا من 1 / 1 / 2020 وذلك وفقا للإلتزامات المصرية لبروتوكول مونتريال.

12- مخاطبة مصلحة الجمارك لإصدار منشور جمركى بشأن حظر إستيراد مادة R141b المستنفدة لطبقة الأوزون إعتبارا من1-1-2020 وذلك وفقا للإلتزامات المصرية لبروتوكول مونتريال.

13- عقد عدد من الاجتماعات لفرق العمل لتنفيذ أنشطة الاتفاقية الموقعه مع برنامج الامم المتحدة للبيئة للتخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية HCFC’s المستنفدة لطبقة الاوزون، كما تم عقد ورشة عمل لمتابعة تنفيذ بروتوكولات التعاون الموقعه مع قطاع التجارة الخارجية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى وذلك بالمركز الثقافى البيئى – بيت القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس 2019 .

14- تنظيم عدد من ندوات التوعية البيئية ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2019 .

15- توقيع مذكرة اتفاق ثلاثية بين جهاز شئون البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائى UNDP وأحد الشركات الكبرى بهدف مساعدة 17 شركة من صغار ومتوسط مستخدمى مادة R141b المستنفدة لطبقة الاوزون لوقف استخدام هذه المادة فى صناعة منتجات الفوم ومواد العزل الحرارى والتحول الى إستخدام مواد صديقة للبيئة .

16- اعداد مسودة مذكرة اتفاق ثلاثية لتوقيعها من جهاز شئون البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائى UNDP ووأحد الشركات الكبرى بهدف مساعدة 15 شركة من صغار ومتوسط مستخدمى مادة R141b المستنفدة للاوزون فى صناعة فوم العزل الحرارى والاتجاه الى إستخدام مواد صديقة للبيئة.

17- عقد دورة لتدريب المدربين بالجهات الرقابية المنوطة بإحكام السيطرة على التجارة الخارجية والداخلية لوسائط التبريد بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك .

18- التنسيق مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى ولجنة مبيدات الآفات الزراعية للموافقة على الاستيراد والافراج عن 302 طن من مادة بروميد الميثايل لأغراض الحجر الزراعى وإجراءات ما قبل الشحن.

19- التنسيق مع مصلحة الجمارك بشأن إبداء الرأى الفنى فى الرسائل الجمركية التى تحتوى على مواد خاضعة للرقابة، وفق ا للآلية التى وضعتها اللجنة الدائمة للأوزون، حيث تم فحص ومراجعة عدد 87 طلب مقدم من الشركات المسموح لها بإستيراد مواد خاضعة للرقابة.

20- التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بشأن الفحص الفنى للرسائل الجمركية التى تحتوى على مواد خاضعة للرقابة، حيث تم الفحص الفنى لعدد 466 رسالة جمركية تحتوى على سلع خاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال .

21- إعداد تقارير الابلاغ الوطنى عن استهلاك مصر من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ويتضمن كميات المواد التى تم استيرادها، تصديرها أو إنتاجها محليا خلال عام 2018 ، وإرسالها لآمانة الاوزون والصندوق المتعدد الاطراف لبروتوكول مونتريال.