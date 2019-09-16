شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات مع الكويت، وإعلان الحكومة عن طرح 6 ملايين متر أراضى قريبا عبر البوابة الإلكترونية الاستثمارية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوى نائبًا عامًا.

أطلقت الحكومة اليوم الاثنين، بمقر مجلس الوزراء، برنامج تحفيز الصادرات المصرية، والدى سيخضع لمراجعة كل عام، وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل على حل المشاكل التى كانت متواجدة منذ فترات ومنها حل التشابكات بين وزارتى المالية والتضامن من أموال المعاشات، بجانب العمل على حل التشابكات بين وزارتى الكهرباء والمالية فى محاولة لإصلاح المشاكل التى كانت تؤثر على الاقتصاد المصرى.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأثنين، المنطقة الحرة بمدينة نصر، بعد انتهاء أعمال تطويرها، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

أحالت محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى القضائية، المقامة من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى ضد شركة تطوير الرياضة "سبورتا"، إلى أحدى الدوائر التجارية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لعدم اختصاصها لنظر تلك الدعوى، وذلك بسبب فسخ الشركة تعاقدها مع النادى بإرادة منفردة، دون استكمال مدة التعاقد.

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، غموض واقعة العثور على أسرة متوفية داخل منزلهم بعد نشوب حريق داخلها بقرية الرياينة التابعة لمدينة أرمنت، وتبين أنه اشترك فى قتلهما طليق الابنة برفقة 3 آخرين، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبس المتهمين.

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عاشق للغة العربية ويتقن الفصحى، ربما تكون هذه الإمكانية معتادة فى العالم العربي، إلا أن الأمر فى تونس التى يميل غالبية سكانها إلى استخدام اللغة الفرنسية مختلف، فنادرا ما يتحدث أحدهم بلغة الضاد، غير أن المرشح الأعلى حصولاً على الأصوات فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قيس سعيد كان ضمن هذه الشريحة النادرة وهو الذى قلب الموازين ليخوض جولة الإعادة المقررة منتصف أكتوبر المقبل أملاً للفوز برئاسة بلد يبحث عن بر للأمان منذ سنوات الاضطرابات التى تلت ثورة 2011.

فجر الشعب التونسى، مفاجأة أنطلق بها خارج مساحات التوقعات العالمية، بتصويته لصالح المرشح السجين نبيل القروى، ليخوض جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، مع القانونى المحافظ قيس سعيد، ولكن ماذا لو فاز القروى بالرئاسة، وهو محبوس على ذمة اتهامه بغسيل الأموال والتهرب الضريبى؟

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية، عن تقدم قيس سعيد ونبيل القروى فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية بعد فرز 49 % من الأصوات، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية".

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن شركة بوردو فارما، واحدة من أكبر شركات الأدوية فى قلب أزمة المواد الأفيونية فى الولايات المتحدة بسبب عقارها "Oxycontain"، قد تقدمت بدعوى إفلاس مساء أمس الأحد، وهى خطوة ضمن محاولات الشركة لحماية نفسها وملاكها من أكثر من 2600 دعوى قضائية فيدرالية وفى الولايات.

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أربعة من كل خمس جامعات بريطانية تشعر بالقلق بشأن تأثير الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق، حيث يبحث قادة الجامعات عن تخزين الإمدادات الرئيسية من مواد كيماوية ومناديل تواليت.

أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أن سبب غيابها الأخير كان لقضائها إجازة مع عائلتها وأنها تعمل حاليا على ألبومها الجديد، ذلك بعد شائعات مرضها التى نفاها زوجها الفنان حسام حبيب.

أعلن عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادى المصرى، استمرار إيهاب جلال المدير الفنى للفريق فى الموسم المقبل.

أعلن الاتحاد العربى لكرة القدم فوز الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل برئاسة الاتحاد العربى بالتزكية من الجمعية العمومية للاتحاد فى اجتماعها (25) غير العادى، المنعقد الآن بمدينة "جدة" السعودية.