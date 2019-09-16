شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: المعلومات بشأن هجمات السعودية تشير إلى تورط إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها، أن المندوبة الأمريكية فى مجلس الأمن قالت إن المعلومات بشأن هجمات السعودية تشير إلى مسؤولية إيران. وكانت جماعة الحوثى اليمنية أعلنت السبت الماضى مسؤوليتها عن هجوم بطائرات مسيرة استهدف منشأتى نفط لأرامكو. Advertisements وأوردت رويترز قبل أيام أن أرامكو التى تديرها الدولة كانت تخطط لطرح واحد بالمئة من أسهمها في بورصة الرياض قبل نهاية العام الحالى و1% أخرى فى 2020. وبناء على قيمة مفترضة تبلغ تريليونى دولار ترغب أرامكو السعودية فى تحقيقها، فإن قيمة طرح واحد بالمئة ستبلغ 20 مليار دولار.

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